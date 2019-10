Libia: Unicef, “7 bambini uccisi e moltissimi feriti a Tripoli”

Sono 7 i bambini uccisi e moltissimi i feriti a causa delle violenze delle ultime due settimane a Tripoli, in Libia. “Giovedì scorso, 3 bambini e 2 donne sono stati uccisi mentre percorrevano un’autostrada principale, a 16 chilometri da Tripoli – ricorda Ted Chaiban, direttore regionale dell’Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa -. Il 14 ottobre sono state uccise 3 sorelle, la madre e una quarta sorella sono state gravemente ferite quando la loro casa, a sud della capitale, è stata attaccata. Un giorno prima, un bambino di 13 anni sarebbe stato ucciso mentre si trovava in casa e, all’inizio di questo mese, 5 bambini sono rimasti feriti quando è stata colpita la loro scuola a Janzour, a 18 chilometri dalla capitale”. “Questi recenti attacchi – afferma Chaiban – ci ricordano che i bambini in Libia continuano a pagare di più, e per primi, mentre la violenza continua in diverse zone della parte occidentale del Paese. I bambini non sono un bersaglio e dovrebbero essere protetti in ogni momento, ovunque si trovino. Le parti in conflitto non devono attaccare le infrastrutture civili, comprese le case dei cittadini, le scuole, gli ospedali e le strutture mediche”.