Formazione: Acli, oggi a Roma presentazioen dell’accordo tra Enaip e Unioncamere per l’Osservatorio dei mestieri

Sarà presentato stamattina, alle ore 10,30, presso la sede nazionale delle Acli, in via G. Marcora 18 a Roma, l’accordo tra Unioncamere e Enaip per accrescere le potenzialità dell’Osservatorio dei mestieri di Enaip grazie al patrimonio di dati di Unioncamere e per dare nuova linfa alle iniziative di informazione dirette sia ai docenti della scuola media inferiore, sia alle famiglie e ai giovani alle prese con il delicato passaggio alla formazione secondaria superiore.

Obiettivo dell’accordo siglato dal presidente nazionale delle Acli e di Enaip, Roberto Rossini, e dal segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, è collaborare per far conoscere le opportunità di accompagnamento al lavoro e alla cultura d’impresa offerte dall’istruzione e formazione professionale, dall’apprendistato di primo livello e dall’istruzione tecnica superiore, contribuendo in questo modo a ridurre le difficoltà di incontro tra domanda di lavoro espressa dalle imprese e offerta proveniente, prima di tutto, dai giovani.

Nella stessa mattinata, infatti, sarà presentato il primo report di ricerca dell’Osservatorio dei mestieri Opera, a cura dell’Iref, “In cerca di un mestiere. Rilevanza e precarietà delle professioni IeFp (Istruzione e Formazione professionale) nella fucina del mercato del lavoro” che mette in luce quanto siano attrattive per il mercato del lavoro le qualifiche dell’IeFp e quanta strada ancora sia necessario fare per sviluppare ulteriormente la formazione professionale nel nostro Paese. Il report dimostra infatti che è sufficiente avere anche solo una qualifica IeFp affinché queste professioni acquisiscano un livello di stabilità maggiore e non rimangano, come succede molto spesso, dei lavori stagionali o a chiamata, pur rappresentando l’introito principale per il lavoratore.

Nell’Osservatorio dei mestieri realizzato da Iref confluiranno i dati del Sistema informativo Excelsior, che Unioncamere realizza in collaborazione con Anpal.