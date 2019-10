Diocesi: Roma, assegnato il Premio don Andrea Santoro a una coppia di coniugi, a tre missionari e alla Comunità missionaria intercongregazionale di Haiti

È stata assegnata la prima edizione del Premio don Andrea Santoro. Lo riceveranno, sabato 26 ottobre, alle 10.30, nell’Aula della Conciliazione del Palazzo apostolico lateranense, una coppia di coniugi, tre missionari e la Comunità missionaria intercongregazionale di Haiti. Un riconoscimento rivolto a chi si è speso per il dialogo interreligioso e la missione, come il prete della diocesi di Roma alla cui memoria è dedicato. I premiati saranno Luigi e Isabella Bencetti, a lungo impegnati in Perú; suor Anna Bacchion e suor Marzia Feurra, missionarie della Consolata a Djibuti; padre Sebastiano D’Ambra, missionario del Pime nelle Filippine. A consegnare il riconoscimento sarà il vescovo ausiliare Gianpiero Palmieri, incaricato per la cooperazione missionaria tra le Chiese nella diocesi di Roma.

Luigi e Isabella Bencetti erano due coniugi romani. Luigi, ordinato diacono permanente della diocesi di Roma nella parrocchia dei Santi Protomartiri e scomparso nel 2008, chiese di poter prestare servizio a Carabayllo, in Perú, dove dal 2001 al 2007 ha vissuto con la moglie. Suor Marzia Feurra e suor Anna Bacchion sono due religiose appartenenti alla congregazione delle Missionarie della Consolata, che da anni risiedono ad Ali Sabieh (Gibuti), impegnate nel campo sanitario, nella scuola, nel servizio ai disabili e nella promozione della donna. Padre Sebastiano D’Ambra si trova, invece, nelle Filippine dal 1977. Il religioso, fin dal suo arrivo, si è occupato non solo della comunità cristiana locale, ma ha anche cercato di inserirsi nell’ambiente musulmano. Nel maggio 1984 ha dato vita al movimento di dialogo islamico-cristiano Silsilah (catena), da cui è scaturita la Comunità Emmaus, un piccolo gruppo di “laiche consacrate”, riconosciuto dalla diocesi nel 1997, con il carisma specifico del dialogo con l’Islam.