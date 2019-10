Diocesi: Napoli, stasera il card. Sepe benedice nuove docce e servizi per senza dimora dalle suore vincenziane ad Arco Mirelli

Il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, stasera, alle ore 18, si recherà all’Arco Mirelli presso le suore vincenziane per benedire le nuove docce e gli annessi servizi per i senza fissa dimora e i meno abbienti.

Interverranno il presidente del Gruppo Giovani dell’Acen, Umberto Vitiello, il vice presidente del Gruppo Giovani di Confindustria, Susanna Moccia, il presidente dell’Associazione Angeli di strada Villanova, Marcello Ciucci, il presidente della Fondazione Arca onlus, Alberto Sinigallia, il decano dei parroci, don Carlo Ballicu.

Successivamente, il cardinale arcivescovo si recherà nella vicina chiesa di San Benedetto per la celebrazione eucaristica, in occasione del conferimento del possesso canonico al nuovo parroco, don Mauro Conte.