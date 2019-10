Cile: oggi una messa per la pace nella cattedrale di Valparaíso devastata sabato. Mons. Ossandón, “uniamoci in questa tragica ora”

Una messa per la pace e la giustizia in Cile verrà celebrata oggi alle 12 nella cattedrale di Valparaíso, assaltata sabato durante le manifestazioni violente che stanno mettendo a ferro e fuoco il Paese. In particolare, a Valparaíso gli attentatori hanno prima cercato di dare fuoco alle porte della chiesa e poi hanno danneggiato 12 banchi e devastato l’interno del tempio.

L’annuncio della messa è stato dato in un comunicato dall’amministratore apostolico della diocesi, mons. Pedro Ossandón Buljevic. Nella nota il vescovo ringrazia il parroco della cattedrale, padre Dietrich Lorenz, il quale, “assieme alla sua comunità parrocchiale, si è dedicato a pulire, ordinare e proteggere la nostra cara cattedrale di Valparaíso”. E spiega di aver celebrato domenica la messa nella cappella della cattedrale stessa, pregando per il Paese, per le autorità e per coloro che, “insieme all’immensa maggioranza dei cittadini, hanno donato con sacrificio e con un profondo spirito di sacrificio tutto ciò che era necessario per proteggere la vita, ristabilire l’ordine e rafforzare la convivenza pacifica”.

Conclude mons. Ossandón: “Preghiamo perché tutti impariamo a unirci in questa tragica ora, come ci chiede il popolo cileno. Preghiamo anche di poter lavorare con umiltà alla ricerca di tutti i motivi che ci hanno condotto a questa situazione e delle possibili soluzioni a cui tutti dobbiamo tendere per il bene comune”.