Teologia: Facoltà Triveneto, il 6 novembre prima assemblea pubblica dell’associazione “Antiochia”

Mercoledì 6 novembre 2019, alle ore 15, nell’aula tesi della Facoltà teologica del Triveneto, a Padova, si terrà la prima assemblea pubblica dell’associazione “Antiochia – Teologia per”. Sarà l’occasione per presentare l’associazione, nata a maggio di quest’anno per iniziativa di un gruppo di docenti ed ex-studenti di teologia, con il patrocinio anche della Facoltà teologica del Triveneto.

All’assemblea interverranno i soci fondatori, che illustreranno identità e scopi dell’iniziativa, assieme alle prime attività in programma per quest’anno accademico. “Finalità immediata di ‘Antiochia – Teologia per’ – spiega la presidente Assunta Steccanella – è la promozione di attività di formazione e approfondimento circa tematiche riguardanti le discipline sacre o a esse connesse, con particolare attenzione alla formazione permanente degli iscritti e all’impegno a rendersi disponibili per la realizzazione di momenti formativi negli ambiti della pastorale parrocchiale e della formazione civile”.

La prima proposta di formazione riservata agli iscritti tratterà la metodologia del lavoro di gruppo e le dinamiche dei laboratori; un’altra riguarderà il modo di vivere e gestire un incontro di preghiera. “In concreto – afferma Steccanella – i membri dell’associazione si troveranno a promuovere incontri, lezioni, corsi, tavole rotonde, a progettare format che possano essere utili alla vita delle parrocchie. La formazione sarà indirizzata perciò in queste direzioni”.

L’associazione “Antiochia – Teologia per” accoglie persone che hanno conseguito i titoli di studio in teologia. Possono essere ammessi come soci ordinari coloro che abbiano conseguito un titolo di studio in discipline sacre e connesse alle sacre (laurea e laurea magistrale in scienze religiose; baccalaureato, licenza o dottorato in teologia); gli studenti in teologia e scienze religiose della Facoltà, in attesa di conseguire i titoli, possono iscriversi come amici di Antiochia. In occasione dell’assemblea pubblica ci sarà la possibilità, per chi ne abbia i requisiti, di iscriversi all’associazione.