Povertà: Cottolengo e Sermig, sabato 19 raccolti 3.925 chili di alimenti per chi è nel bisogno a Torino

Cresce la risposta dei torinesi alla Raccolta alimentare solidale promossa dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo) e dall’Arsenale della Pace del Sermig. Sabato 19 ottobre presso i supermercati “Il Gigante” di corso Marche e via Cigna e «Lidl» di via Bologna sono stati raccolti 3.925 chilogrammi di alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’infanzia che saranno destinati a persone e famiglie in difficoltà che ogni giorno bussano alle porte della Piccola Casa e del Sermig. Rispetto alla precedente raccolta si è registrato un aumento del 30% di cibo donato.

Numerosi volontari del Cottolengo e i giovani dell’Arsenale della Pace hanno allestito i banchetti e prestato servizio lungo tutta la giornata di sabato scorso.

“I poveri di Torino”, sottolinea don Giovanni Morero, vice padre della Piccola Casa della Divina Provvidenza, “ringraziano tutti coloro che hanno risposto all’invito di Gesù: ‘avevo fame e mi avete dato da mangiare … Quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me’ (Mt 25)”.

La Piccola Casa e il Sermig ringraziano i direttori dei supermercati coinvolti e tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa di solidarietà.