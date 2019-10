Porto Rico: inizia il cammino verso il Congresso americano missionario che si terrà nel 2023 a Ponce

Inizia a Ponce, nell’isola di Porto Rico, il cammino verso il sesto Congresso americano missionario (Cam6), che si terrà nel 2023. Sabato scorso, nel complesso sportivo e culturale della Pontificia Università Cattolica del Porto Rico, è stata celebrata una messa per dare avvio al cammino preparatorio a livello nazionale. A presiedere il rito è stato mons. Rubén Antonio González Medina, vescovo di Ponce e presidente della Conferenza episcopale portoricana. Quindi mons. Daniel Fernández Torres, vescovo di Arecibo e direttore nazionale delle Opere missionarie pontificie di Porto Rico, ha proceduto al rito di invio delle Commissioni preparatorie alla Cam6. Secondo il coordinatore generale di Cam6, padre Orlando Camacho Torres, “Porto Rico è stato selezionato come sede per questo evento internazionale, anche se erano disponibili altri Paesi, come Stati Uniti, Canada e Brasile. Per la prima volta uno di questi congressi si tiene nei Caraibi. Il primo Cam si è tenuto in Messico nel 2004, l’ultimo in Bolivia. Tutti i vescovi cattolici di Porto Rico si stanno preparando ad accogliere i pellegrini che arriveranno”.