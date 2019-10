Padre Pino Puglisi: Palermo, l’arcivescovo Lorefice celebrerà oggi una messa con gli insegnanti nella memoria liturgica del beato

L’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, presiederà oggi pomeriggio, alle 18, una messa solenne in cattedrale, nella memoria liturgica del beato padre Pino Puglisi. Per l’occasione, le responsabili dell’Ufficio pastorale della Scuola, Stefania Macaluso e Irene Marcellino, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico in corso, hanno invitato tutto il personale della scuola e, in particolare, gli insegnanti a partecipare alla celebrazione eucaristica. Al termine della messa, l’arcivescovo conferirà il mandato ai catechisti che svolgeranno il loro servizio in occasione del nuovo anno pastorale 2019/2020. Ai referenti delle 178 parrocchie, l’Ufficio catechistico diocesano consegnerà il segno “Per Cristo a tempo pieno” che il parroco donerà la domenica seguente a tutti i catechisti, nel corso di un’apposita celebrazione eucaristica.