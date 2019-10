Missioni: Marsala, pizza solidale per sostenere gli “Asili di strada” in Sud Sudan

Lunedì 4 novembre a Marsala la pizza sarà “solidale” e contribuirà a sostenere il progetto “Asili di strada” in Sud Sudan, promosso da padre Mario Pellegrino, giovane missionario comboniano originario di Marsala. La manifestazione, organizzata dal Comitato cittadino “Marsala solidale”, Amici del Terzo Mondo, Legambiente Marsala-Petrosino, Opera di religione mons. Gioacchino Di Leo, diocesi di Mazara del Vallo, associazione Istantenee, A.D. Scacchi Lilibetana ha come obiettivo quello di far conoscere le difficoltà e i problemi presenti in alcune zone del mondo e promuovere forme di solidarietà concreta. Chi desidera partecipare alla “pizza solidale” è chiamato a fare una donazione minima di 15 euro a persona. Nel corso della serata sarà trasmesso un breve videomessaggio di p. Pellegrino, che presenterà il progetto avviato in Sud Sudan.