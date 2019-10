Infanzia: Antonini (ministero Pari opportunità), “ricostituito l’Osservatorio. A breve quinto Piano nazionale”

“È stato ricostituito l’Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza, luogo di riferimento per implementare strategie e politiche per tutelare i diritti dell’infanzia”. L’Osservatorio, che a breve riprenderà la sua attività, “dovrà attuare il monitoraggio del quarto Piano nazionale per l’infanzia e agire per costruite subito il quinto Piano nazionale”. Ad annunciarlo è Ilaria Antonini, capogabinetto del ministero per le Pari opportunità, famiglia e disabilità, intervenuta questa mattina a Roma, presso la Banca d’Italia, alla presentazione dell’Atlante dell’infanzia a rischio 2019 “Il tempo dei bambini”, realizzato da Save the Children e giunto alla X edizione. “La mia presenza – conclude – è occasione per testimoniare la volontà del ministero di intraprendere insieme a Save the Children questo percorso comune”.