Diocesi: Pinerolo, dal 27 ottobre al via gli incontri “A pelle” del vescovo Olivero con i giovani

Prenderà il via domenica 27 ottobre, a Pinerolo, l’iniziativa “A pelle… Toccare, vedere, sentire, pregare”. In programma momenti di preghiera dedicati ai giovani, guidati dal vescovo Derio Olivero in collaborazione con il coro della Pastorale giovanile diocesana e l’associazione ArteInVita.

Il percorso, rivolto a ragazzi e giovani, prevede tre celebrazioni eucaristiche e due momenti di preghiera. L’obiettivo – spiega una nota – è quello di “risvegliare nei giovani il senso dell’infinito”.

Il primo incontro è in programma per domenica 27 ottobre alle 19.30 con la messa che sarà celebrata nella parrocchia dello Spirito Santo, a Pinerolo. Al termine cena condivisa.