Diocesi: Padova, stasera a Cave per i “Lunedì della missione” l’Amazzonia raccontata da don Turato e don Zecchin

Riprendono a Padova i “Lunedì della missione”, organizzati dall’Ufficio diocesano di pastorale della missione, Medici con l’Africa Cuamm e dai missionari comboniani. Il primo appuntamento – questa sera, a partire dalle 20.30 nella parrocchia di Cave (Padova) – avrà come tema “Amazzonia bem viver”. A raccontare l’Amazzonia saranno due sacerdoti fidei donum nella diocesi di Roraima in Brasile, don Luigi Turato e don Orazio Zecchin. I due missionari aiuteranno a entrare nel vivo della situazione che sta vivendo la regione amazzonica e a riflettere sul Sinodo speciale convocato da Papa Francesco che si sta vivendo proprio in questi giorni a Roma. I “Lunedì della missione” nascono come occasione per conoscere più da vicino e da punti di vista differenti alcune sfide urgenti, che sta vivendo questo nostro mondo, e hanno come obiettivo quello di promuovere la cultura dei rispetto e dell’attenzione verso gli altri, soprattutto i più poveri.