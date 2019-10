Diocesi: Matera, convegno “Educare nell’epoca del cambiamento” per mettere in dialogo scuola e famiglie

“Educare nell’epoca del cambiamento” è il titolo del convengo che l’Ufficio diocesano di pastorale per la scuola della diocesi di Matera-Irsina organizza venerdì 25 ottobre, alle 17, nell’aula magna della Casa di spiritualità S. Anna a Matera. Un incontro per mettere in dialogo il mondo della scuola con le famiglie, in un’epoca di grandi cambiamenti, che si ripercuotono anche sull’educazione delle nuove generazioni. Relatore del convegno sarà Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei. Il convegno sarà introdotto dell’intervento di Pina Della Speranza e Rosalia Paradiso, le due psicologhe che in questi 14 anni hanno condotto un percorso di formazione nelle scuole a docenti e genitori insieme. Il convegno è rivolto a dirigenti scolastici, genitori, docenti, catechisti ed educatori.