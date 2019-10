Diocesi: L’Aquila, il direttore di Caritas italiana al convegno nazionale “Il terremoto dell’anima”

(Foto Vola-L'Aquila)

Si terrà sabato a L’Aquila, nella sede del Consiglio regionale d’Abruzzo, il convegno nazionale “Il terremoto dell’anima”. Un evento, promosso dall’arcidiocesi dell’Aquila in occasione del decimo anniversario del sisma che, il 6 aprile 2009, distrusse il capoluogo d’Abruzzo. L’iniziativa, spiegano dall’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi aquilana, ha come obiettivo “l’approfondimento dei risvolti di natura spirituale e psicologica che le catastrofi, che hanno interessato il Centro Italia nel decennio trascorso, hanno prodotto nelle comunità”. Il convegno, patrocinato dalla Regione Abruzzo e dal Comune dell’Aquila, vede come partner la Caritas Italiana e l’Università degli studi dell’Aquila. Interverranno, infatti, tra gli altri, il direttore della Caritas nazionale, don Francesco Soddu, e il rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse, che terrà una relazione sul tema: “Lo studio e la formazione come rinascita. L’Aquila e la sua Università”. Il convegno sarà diviso in due momenti. Durante la mattinata, a partire dalle ore 9, gli interventi dei relatori e, nel pomeriggio, la visita in alcuni luoghi simbolo della città e della ricostruzione come la basilica di Santa Maria di Collemaggio e la cattedrale di San Massimo dove si alterneranno alcune testimonianze e rappresentanti istituzionali come quella del segretario regionale Mibac Abruzzo, Stefano D’Amico.