Diocesi: Ancona-Osimo, giovedì 24 si presenta il libro “Itinerari francescani nelle Marche, terra dei Fioretti”

In occasione degli 800 anni dalla partenza di san Francesco dal porto di Ancona per la Terra Santa, è stato pubblicato il libro “Itinerari francescani nelle Marche, terra dei Fioretti” (Edizioni NonSoloVideo) che sarà presentato giovedì 24 ottobre, alle ore 18, ad Ancona presso la Loggia dei Mercanti (via della Loggia). Interverranno padre Ferdinando Campana, ministro provinciale dei frati minori delle Marche e autore del libro; mons. Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo; e Francesca Bartolacci dell’Università di Macerata. Modererà l’incontro il giornalista Claudio Sargenti. Il libro è stato pubblicato grazie al contributo della Camera di commercio delle Marche, della Regione Marche e dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo. San Francesco ha attraversato in lungo e in largo le Marche, lasciando segni indelebili, e padre Ferdinando Campana con una ricerca scrupolosa racconta nel volume gli itinerari del santo nella regione, terra dove sono stati scritti i Fioretti. L’opera, inoltre, è arricchita da numerose foto del fotografo Paolo Zitti. In fondo al libro, c’è un Qr code: inquadrando il codice a barre con la fotocamera di uno smartphone o di un tablet, l’immagine sarà decifrata e comparirà il video del docufilm “San Francesco pellegrino di pace nelle Marche”, realizzato sempre in occasione dell’ottavo centenario della partenza del santo da Ancona.

In attesa della presentazione del libro alla Loggia dei Mercanti, l’arcivescovo Angelo Spina mercoledì 23 ottobre alle ore 7.30 sarà in diretta su TV2000 (canale 28), nella trasmissione “Bel tempo si spera”, per presentare il docufilm su san Francesco.