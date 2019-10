Vita consacrata: Figlie di San Paolo, suor Anna Caiazza eletta superiora generale

Oggi, 2 ottobre, suor Anna Caiazza è stata eletta superiora generale delle Figlie di San Paolo durante l’11° Capitolo generale. A poco più di 100 anni dalla fondazione le 60 capitolari provenienti da più di 50 Paesi, nei cinque continenti, hanno riflettuto sul tema scelto per questo evento: “Àlzati e mettiti in cammino” (Dt 10,11) confidando nella Promessa. “La nostra presenza multiculturale ed interetnica, le sfide del mondo della comunicazione, la svolta culturale e il cambiamento epocale che attraversa ogni latitudine del pianeta sono ciò da cui suor Anna dovrà lasciarsi interpellare nel guidare l’Istituto per i prossimi sei anni”, si legge in una nota delle Figlie di San Paolo.

Suor Anna è nata il 24 luglio 1952, a Casavatore (Na). Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli e, in seguito, la licenza in Diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Ha ricoperto ruoli di responsabilità come consigliera provinciale in Italia e consigliera generale per due mandati.

La nuova superiora generale e il suo consiglio, insieme alle sorelle capitolari, saranno in udienza da Papa Francesco il prossimo 4 ottobre. Evento che, posto all’inizio del Mese missionario straordinario,, sugella il mandato del nuovo Governo generale delle Figlie di San Paolo ad andare verso le nuove vie che lo Spirito aprirà all’annuncio della Parola.