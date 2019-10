Università Cattolica: Matera, per i ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro stage nella Fastweb Digital Academy e al quotidiano “Avvenire”

Sul podio i protagonisti di Lucania FutureLab. Giovedì 3 ottobre, a Matera, gli oltre duecento studenti delle nove classi quarte delle scuole superiori lucane riceveranno dall’ateneo un riconoscimento per i progetti di “Città visibili” realizzati con il percorso di alternanza scuola-lavoro di “Università Cattolica incontra Matera 2019”. Tra i premi: la possibilità per 18 studenti, nella seconda settimana di ottobre, di vivere un percorso di formazione su mercato del lavoro e personal branding promosso da Fastweb Digital Academy presso Cariplo Factory; un mini stage per tre studenti al quotidiano “Avvenire” e per cinque studenti nella direzione comunicazione, stampa e media dell’Università Cattolica. Infine, la partecipazione per 12 studenti alle summer experience promosse dall’Università Cattolica nei campus di Milano e di Brescia. La cerimonia, in programma nell’Auditorium della Casa per ferie S. Anna, si aprirà alle 10 con il saluto di mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera, e con l’introduzione di Emanuela Confalonieri, docente di Psicologia dell’adolescenza all’Università Cattolica. Seguirà la proiezione del documentario “Vado Verso Dove Vengo”, ideato nell’ambito del progetto Storylines – The Lucanian Ways, un progetto di Matera 2019, Capitale Europea della Cultura, e che sarà anche l’occasione per un dibattito incentrato sul tema della valorizzazione della Basilicata contro lo “spopolamento” del territorio. Ne discuteranno Luigi Vitelli, direttore artistico e autore, Andrea Paoletti, fondatore di Casa Netural, Ivana Pais, docente di Sociologia economica e tra i coordinatori di Lucania FutureLab. L’evento si concluderà con la consegna dei premi alle classi del percorso Lucania FutureLab. Agli studenti, affiancati dai docenti e dai tutor dell’Università Cattolica, è stato proposto un percorso che permettesse di immaginare scenari futuri desiderabili, partendo dall’individuazione delle storture del presente.