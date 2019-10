Sinodo dei vescovi: mons. Mario Grech nominato pro-segretario generale. Alla scadenza del mandato del card. Baldisseri assumerà l’incarico di segretario generale

Papa Francesco ha nominato pro-segretario generale del Sinodo dei vescovi, mons. Mario Grech, finora vescovo di Gozo (Malta). Ne dà notizia oggi “L’Osservatore Romano”, specificando che, “nominato anche amministratore apostolico della sua diocesi di Gozo sino alla provvista di un nuovo ordinario, mons. Grech, nell’assumere l’incarico, affiancherà il cardinale segretario generale Lorenzo Baldisseri, per prendere conoscenza diretta dell’istituzione sinodale e dei suoi componenti, e acquisire consapevolezza dei processi e delle istanze di competenza. La nomina ha dunque un effettivo significato sinodale, in quanto il vescovo Grech viene chiamato a ‘camminare fianco a fianco’ con il cardinale Baldisseri”. Mons. Grech – “che espleterà l’ufficio di pro-segretario generale fino alla scadenza del mandato del porporato italiano, per assumerne l’incarico – partecipa dunque come membro all’imminente assemblea speciale per la Regione amazzonica, al via il prossimo 6 ottobre. In tal modo, egli potrà conoscere direttamente le persone coinvolte nel processo sinodale nella sua fase celebrativa, accompagnarne l’attuazione e i successivi sviluppi, in piena collaborazione con l’attuale segretario generale”. Attraverso questa modalità, si legge ancora nel quotidiano della Santa Sede, Papa Francesco “conferma e rafforza la metodologia sinodale – anzitutto e in modo esemplare all’interno della stessa istituzione – in maniera che la Segreteria generale possa svolgere serenamente il proprio servizio nel segno della continuità e della novità, come si conviene al sano sviluppo della tradizione ecclesiale”. A conferma che per il Pontefice il Sinodo dei vescovi resta “un luogo privilegiato di interpretazione e recezione del ricco magistero conciliare” ma anche uno strumento fondamentale di “ascolto del popolo di Dio” e di “impulso al magistero pontificio”.