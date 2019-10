Regione Lazio: Ucid e Federmanager siglano protocollo d’intesa su etica e responsabilità sociale

Ieri, presso la sede di Federmanager a Roma, l’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid) e l’Unione dirigenti industriali Lazio hanno siglato un protocollo d’intesa regionale sui temi dell’etica e della responsabilità sociale d’impresa. A sottoscrivere il documento sono stati Riccardo Pedrizzi, presidente di Ucid Lazio, Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma e Unione regionale dirigenti aziende industriali del Lazio, e, in rappresentanza del Movimento giovani delle due organizzazioni, Benedetto Delle Site e Renato Fontana. “Oggetto del protocollo – si legge in una nota diffusa oggi – una sinergia a livello regionale fra l’Ucid, che rappresenta gli imprenditori e i dirigenti i quali si ispirano al magistero sociale della Chiesa e lo declinano in campo sociale ed economico, e Federmanager, l’associazione maggiormente rappresentativa dei manager delle aziende industriali in Italia”. “Oggi che i temi dell’etica e della responsabilità sociale delle imprese sono tornati fortemente al centro dell’agenda globale – sottolineano Gargano e Pedrizzi – siamo chiamati a formare manager che siano i primi custodi del bene comune e della centralità della persona umana, in questo è certamente un patrimonio da cui attingere il magistero sociale della Chiesa, inteso come sapienza interdisciplinare declinabile nella vita delle nostre aziende e richiamo autorevole a promuovere uno sviluppo umano integrale”. “I Giovani di Ucid e Federmanager – sottolineano i coordinatori Fontana e Delle Site – credono fortemente in un protocollo che vuole essere l’inizio di un nuovo eppure antico modo di concepire il management: leadership come servizio e sostegno ai più deboli, nell’ottica del principio di sussidiarietà circolare che deve vedere l’industria parte attiva di un nuovo modello di governance locale e globale. Con l’attuazione del protocollo inizieremo a costruire dai territori modelli virtuosi che speriamo essere un domani vincenti”.