Papa in Thailandia e Giappone: reso noto il programma del viaggio apostolico dal 19 al 26 novembre (2)

Partito da Bangkok la mattina di sabato 23 novembre, Papa Francesco arriverà alle 17.40 all’aeroporto di Tokyo-Haneda, in Giappone dove si tratterrà fino al 26 novembre. Inizierà così la seconda parte del suo viaggio apostolico in Thailandia e Giappone (19–26 novembre) del quale la Sala stampa della Santa Sede ha oggi reso noto il programma. Dopo la cerimonia di benvenuto in aeroporto, l’incontro in nunziatura con i vescovi ai quali rivolgerà un discorso. Domenica 24 si recherà a Nagasaki e Hiroshima. Al suo arrivo all’aeroporto di Nagasaki, il suo “Messaggio sulle armi nucleari” all’Atomic Bomb Hypocenter Park e un “Omaggio ai santi martiri” al Monumento dei Martiri Nishizaka Hill, con un saluto e la recita dell’Angelus. Dopo il pranzo in arcivescovado, la messa allo stadio di baseball, quindi la partenza in aereo per Hiroshima dove rivolgerà un messaggio all’Incontro per la pace che si terrà al Memoriale della pace. In serata, il rientro a Tokyo dove lunedì 25 novembre incontrerà le vittime del triplice disastro a “Bellesalle Hanzomon” e terrà un discorso; a seguire farà una visita privata all’imperatore Naruhito al Palazzo imperiale. Quindi il consueto incontro con i giovani ai quali rivolgerà un discorso nella cattedrale di Santa Maria. Dopo il pranzo con il seguito in nunziatura, celebrerà la messa nel Tokyo Dome e successivamente incontrerà il primo ministro, le autorità e il corpo diplomatico a Kantei. Il 26, ultimo giorno, si aprirà con una messa in privato con i membri della Compagnia di Gesù nella cappella del Kulturzentrum della Sophia University; quindi prima colazione e incontro privato con il Collegio Massimo nell’Ateneo, dove il Papa visiterà anche sacerdoti anziani e ammalati e terrà un discorso. A conclusione, la cerimonia di congedo all’aeroporto di Tokyo-Haneda e la partenza alle 11.35 per Roma dove arriverà alle 17.15.