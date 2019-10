Papa in Thailandia e Giappone: reso noto il programma del viaggio apostolico dal 19 al 26 novembre (1)

Prenderà il via il prossimo 19 novembre il viaggio apostolico di Papa Francesco in Thailandia e Giappone (19-26 novembre). Oggi la Sala stampa della Santa Sede ne ha reso noto il programma. Partenza il 19 novembre alle 19 dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Bangkok dove l’arrivo è previsto alle 12.30 del giorno successivo. Il Pontefice rimarrà in Thailandia fino al 23 novembre. Dopo l’accoglienza ufficiale al Military Air Terminal 2 di Bangkok, il Papa si recherà alla Government House, dove nel cortile si svolgerà la cerimonia di benvenuto; a seguire, nella “Inner Ivory Room” della stessa residenza, l’incontro con il primo ministro e, nella Sala “Inner Santi Maitri”, con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico di fronte ai quali Francesco pronuncerà un discorso. Lo stesso giorno Francesco farà visita al patriarca supremo dei buddisti al Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram Temple, pronunciando un saluto; quindi incontrerà il personale medico del St. Louis Hospital nel quale farà visita ai malati e alle persone disabili. Dopo il pranzo in nunziatura, si recherà in visita privata dal re Maha Vajiralongkorn “Rama X” all’Amphorn Royal Palace. La giornata si concluderà con la messa nello stadio nazionale. Il secondo giorno si aprirà con gli incontri, nella parrocchia di San Pietro, con i sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi e catechisti cui seguirà, nel santuario del beato Nicholas Boonkerd Kitbamrung, l’incontro con i vescovi della Thailandia e della Fabc. In entrambi i casi il Papa pronuncerà un discorso. A seguire, come da consuetudine, l’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù. Dopo il pranzo in nunziatura l’incontro con i leader cristiani e di altre religioni alla Chulalongkorn University, ai quali rivolgerà un discorso. La giornata si chiuderà con la messa con i giovani nella cattedrale dell’Assunzione. La mattina di sabato 23 la cerimonia di congedo all’aeroporto di Bankok dal quale il Papa partirà per il Giappone.