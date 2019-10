Papa Francesco: a tv giapponese, “mostruoso quello che hanno fatto tirandovi la bomba atomica”

“Quando leggo la storia dei martiri cristiani, quando leggo la storia di quelle due città (Hiroshima e Nagasaki, ndr), sento molta ammirazione per il vostro popolo”. Così il Papa in un’intervista rilasciata in spagnolo auna tv del Giappone, dove sarà in visita dal 23 al 26 novembre. Il suo pensiero va “ai martiri, con quella perseveranza e con quella costanza nella fede, per difendere ciò in cui credevano, per difendere le loro convinzioni e la loro libertà cristiana”. “Poi – prosegue – si potrebbe parlare di un altro martirio più umano, cioè quello della bomba atomica che il popolo ha patito… Io ammiro quel popolo per come è stato capace di risorgere dopo quella prova infernale. Voi siete un popolo capace di risorgere, un popolo che guarda sempre avanti”. Infine il Papa conclude definendo “mostruoso” quello che “hanno fatto – dice – tirandovi la bomba atomica”. “Perciò voglio ribadire una verità: usare l’energia atomica per fare la guerra è immorale”.