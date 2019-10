Oratori lombardi: Milano, al via domani il Progetto Giovani Insieme 2019/2020

Il Progetto Giovani Insieme 2019/2020, realizzato dalla Conferenza episcopale lombarda in collaborazione con Regione Lombardia, si avvia domani, giovedì 3 ottobre, a Palazzo Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), a partire dalle ore 10, alla presenza del vescovo di Vigevano, mons. Maurizio Gervasoni, delegato per la Pastorale giovanile della Regione ecclesiastica della Lombardia, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, e Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia.

In sala Biagi oltre 150 giovani impegnati a partire da settembre 2019 negli oratori delle 10 diocesi lombarde, insieme ai loro sacerdoti e responsabili referenti.

Dopo i saluti istituzionali, sarà avviata l’attività formativa dei giovani, con un intervento svolto da Marco Moschini, professore associato del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università di Perugia e direttore del corso di perfezionamento in Progettazione, gestione e coordinamento dell’oratorio. Interverranno, inoltre, alcuni ricercatori dell’Istituto Toniolo che, nel corso del Progetto Giovani Insieme 2019/2020, condurranno un’indagine scientifica sulle attività svolte dai giovani coinvolti.

“Grazie a questo progetto, inserendo figure educative professionali nelle nostre comunità, intendiamo potenziare la capacità aggregativa degli oratori, aumentando l’offerta formativa e sostenendo le attività già in corso. Un obiettivo tanto più necessario oggi, in una società frammentata e culturalmente disgregata; una società nella quale diventa fondamentale coltivare le relazioni vitali e morali che nascono proprio negli oratori, soprattutto in vista della costruzione di una coscienza civica”, ha detto mons. Gervasoni.

Il Progetto Giovani Insieme si propone di realizzare, all’interno degli oratori lombardi, interventi dedicati ai giovani e finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali, al fine di prevenire l’emarginazione sociale e il disagio giovanile, con un occhio particolarmente attento agli aspetti educativi e spirituali. In questo senso il Progetto intende sostenere l’inserimento di figure di riferimento giovani, in grado di contribuire all’arricchimento delle attività offerte nel contesto oratoriano.

In Lombardia è concentrato il 38,45% degli oratori italiani: 2.307 oratori lombardi su quasi 6mila a livello nazionale. Mediamente ogni oratorio è frequentato da 180 bambini e ragazzi, per un totale di oltre 400 mila frequentanti. Negli oratori lombardi, indicativamente prestano attività di animazione circa 179.338 educatori e volontari laici di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Giunto alla sesta annualità il progetto Giovani Insieme ha coinvolto sino ad ora più di 1.000 giovani.