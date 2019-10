Migrazioni: Scout e Focsiv, appello al Parlamento Ue. Gestire le migrazioni a vantaggio del bene comune e nel rispetto della persona

(Bruxelles) Un “appello al Parlamento europeo” perché nelle sue scelte politiche dimostri che è possibile gestire il fenomeno delle migrazioni a vantaggio del bene comune e nel fondamentale rispetto della persona, sarà consegnato al presidente David Sassoli il prossimo 8 ottobre a Bruxelles dai Movimenti nazionali adulti scout e guide di molti Paesi europei e dalla Federazione delle ong italiane di ispirazione cristiana, Focsiv. Dopo un percorso di riflessione e mobilitazione, iniziato nel 2016 in Italia, gli scout di diversi Paesi ora chiedono impegni precisi che vanno dal riformare il Regolamento di Dublino per un sistema di asilo europeo, a non intrappolare i migranti in zone cuscinetto, sostenere l’integrazione dei migranti nei Paesi ospitanti, combattere il traffico di esseri umani, prevedere canali regolari di immigrazione, tutelare i diritti dei minori e delle minoranze, promuovere tra i giovani l’interculturalità. La consegna dell’appello avverrà nel corso di un incontro in cui è previsto, oltre all’intervento di Sassoli, un dibattito con la partecipazione di Luca Jahier, presidente del Comitato economico e sociale, e di Mathius Lukwago, presidente del Comitato mondiale scout. Le conclusioni saranno affidate a Laura Corrado (Commissione europea), Beatrice Covassi (già capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea) e all’eurodeputata italiana Patrizia Toia.