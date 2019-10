Mese missionario straordinario: don Pizzoli (Missio), “riscoprire il coinvolgimento dei laici”

“Uno degli obiettivi dell’Ottobre missionario è proprio rilanciare la missio ad gentes e credo che sia una questione che tocchi soprattutto noi dell’Italia e dell’Europa, che per molto tempo siamo stati il centro di partenza della missione. Adesso la missione ha cambiato la sua geografia perché ci sono missionari che partono da tutti i continenti: la missio ad gentes non è in crisi in riferimento alla Chiesa globale, ma siamo un po’ in crisi come Chiesa italiana e come Chiesa europea, sia per la scarsità di vocazioni sia per la fatica che la Chiesa sta vivendo in questo vecchio mondo, in questo vecchio continente”. Lo dice, in un’intervista al Sir, don Giuseppe Pizzoli, direttore di Missio.

Per il sacerdote, “sarà difficile recuperare numericamente quello che noi avevamo qualche decennio fa, perché questa è la situazione storica del momento, non possiamo sognare cose impossibili. L’Evangelii Gaudium di Papa Francesco, però, ci fa rimettere il tema ‘missione, testimonianza del Vangelo, evangelizzazione’ al centro dell’azione pastorale della Chiesa”. Così, aggiunge, “porteremo l’’ad gentes’ dentro le nostre comunità, nel senso di aprire le nostre comunità al respiro universale della Chiesa. Grazie a questo Ottobre missionario e se iniziamo a prendere sul serio l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, avremo davanti un futuro molto positivo”.

Infine, secondo il direttore della Fondazione Missio, “è necessario un ripensamento del coinvolgimento dei laici nella missione della Chiesa. Il titolo che il Papa ci ha suggerito per l’Ottobre missionario, ‘Battezzati e inviati’, ci richiama il fatto che i missionari non sono solo un piccolo gruppo di specialisti, soprattutto preti e suore, perché la vocazione missionaria non è legata al sacramento dell’Ordine né a una consacrazione religiosa, ma al Battesimo. In questo senso, abbiamo bisogno di riscoprire un po’ la dignità dei laici e il loro effettivo coinvolgimento nella missione della Chiesa”.