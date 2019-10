Iraq: il patriarca Sako inaugura il Mese missionario straordinario

Il Mese missionario straordinario “Ottobre 2019” si è aperto anche in Iraq con una celebrazione liturgica presieduta dal patriarca caldeo Louis Raphael Sako a Baghdad, nella cattedrale di San Giuseppe, la sera di martedì 1° ottobre. La celebrazione è stata scandita da preghiere e letture bibliche e dalla recita del Rosario. Nella sua omelia, riferisce Fides, il patriarca caldeo ha riproposto la missione come tratto costitutivo del dinamismo con cui si comunica agli uomini di ogni tempo la salvezza promessa da Cristo e ha sottolineato che tale vocazione missionaria chiama in causa anche le Chiese di tradizione apostolica presenti in Medio Oriente. Il “metodo” valido anche oggi per annunciare la gioia del Vangelo ai propri contemporanei – ha suggerito il patriarca – è lo stesso utilizzato dall’apostolo Filippo con Natanaele, raccontato nel primo capitolo del Vangelo secondo Giovanni e che si può ritrovare nella frase “Vieni e vedi”.