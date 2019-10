Diocesi: Rieti, dal 10 al 13 ottobre il secondo festival “con Francesco nella Valle”

“Fratelli, sposi e madri di ogni creatura”: è questo il tema della seconda edizione del festival “con Francesco nella Valle”, organizzato dal 10 al 13 ottobre a Rieti dal laicato terziario francescano in collaborazione con i Frati minori di Rieti e di Roma e la diocesi del capoluogo laziale. Il programma sarà animato da spettacoli, musical, concerti, teatro, celebrazioni religiose, incontri, dibattiti e momenti di solidarietà e coinvolgerà, oltre a Rieti, i quattro santuari francescani di Fonte Colombo, Poggio Bustone, Greccio e la Foresta. “L’evento – spiega padre Marino Porcelli, coordinatore del santuari della valle Santa – nasce con lo scopo di diffondere il messaggio di Francesco d’Assisi per proporre una evangelizzazione di piazza e si snoda come un vero e proprio percorso culturale e spirituale di quattro giorni sul patrimonio del territorio reatino ancora poco conosciuto nella sua rilevanza storico naturalistica”. “La protezione e la valorizzazione del territorio e della cultura, legate alla presenza di San Francesco nella provincia di Rieti – aggiunge Stefania Marinetti, presidente di ‘con Francesco nella Valle’ – nonché la promozione e lo sviluppo delle attività ad esse connesse, rappresentano le finalità primarie che guidano lo spirito di questo evento”. Il tema di questa edizione trova nella fiaccolata “Una regola per la vita” (11 ottobre) uno dei momenti più significativi: una marcia silenziosa, di fede, di riflessione e di meditazione che partirà dal santuario di Fonte Colombo e arriverà a piazza San Francesco. Da segnalare anche il ruolo centrale del pub francescano, allestito per l’occasione all’interno del chiostro della chiesa di San Francesco. Il pub è un’occasione di confronto e dialogo, accompagnato dalla musica pop rock italiana ed inglese, specialmente per coloro che sono lontani dal messaggio francescano. Con il pub francescano sarà attiva anche la mensa di Santa Chiara punto di accoglienza per il pranzo dei più bisognosi, che per l’occasione si sposterà nel chiostro di San Francesco. Altri appuntamenti in programma: il 10 ottobre l’incontro con Alessandro e Maide amici fraterni della serva di Dio Chiara Corbella; il 12 ottobre porterà la sua testimonianza Sammy Basso, protagonista anche del musical serale. Verrà inoltre organizzato, grazie al Csi Rieti, un villaggio sportivo attrezzato. Domenica 13 la messa presieduta dal vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, concluderà l’evento.