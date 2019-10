Diocesi: Civitavecchia, domani il convegno ecclesiale “‘L’Eucaristia ci orienta ad essere custodi di tutto il creato’: dalla contemplazione alla cura”

“‘L’Eucaristia ci orienta ad essere custodi di tutto il creato’: dalla contemplazione alla cura”. È questo il tema del convegno ecclesiale della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia che domani, 3 ottobre, alle ore 16.15, vedrà riunti nella cattedrale di Civitavecchia gli animatori parrocchiali, le associazioni e i movimenti ecclesiali nell’incontro che apre ufficialmente l’anno pastorale.

Dopo la preghiera dei vespri e l’introduzione del vescovo Luigi Marrucci, sarà suor Alessandra Smerilli delle Figlie di Maria Ausiliatrice, economista, consigliera di Stato per la Città del Vaticano e docente presso la Pontificia Università Auxilium, ad introdurre la riflessione sull’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco.

“La cura della casa comune – spiega don Federico Boccacci, vicario episcopale per la pastorale – è la sfida pastorale dalla quale ci lasceremo provocare, dopo aver preso in esame, nei precedenti convegni, altre due importanti frontiere da abitare per un maturo cammino di Chiesa: il dialogo ecumenico e il mondo digitale”.

Per il vicario, nell’ottica di una vocazione dall’orizzonte ecumenico che ci fa sentire “ancora più uniti ai fratelli e alle sorelle delle varie confessioni cristiane”, la cura del creato “rete della vita, luogo di incontro col Signore e tra di noi” nasce dalla condivisione dello sguardo buono di Dio su di esso e “ci porta ad elevare un canto di lode cosmica al Creatore”.

Il convegno, spiega don Boccacci, sarà l’inizio di un percorso. Per favorire una assimilazione capillare dei contenuti, verrà consegnato a ogni parroco uno schema di riflessione da utilizzare in un lavoro di studio a livello parrocchiale, da svolgere nel Consiglio pastorale o in una assemblea di collaboratori. Dalla riflessione dovrà scaturire anche la proposta di un’opera-segno che esprima concretamente la cura del creato e nasca dalla contemplazione della comunità parrocchiale.