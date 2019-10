Dialogo interreligioso: Pontificio Consiglio, ieri convegno a Roma su amore fraterno e non violenza. Oggi, 150° nascita Gandhi, i partecipanti all’udienza con il Papa

“Amore fraterno e non violenza per la pace e l’armonia globali” è il tema del convegno di studio internazionale e interreligioso promosso ieri a Roma dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, a 150 anni dalla nascita del Mahatma Gandhi, di cui ricorre oggi 2 ottobre l’anniversario, nella Giornata internazionale della nonviolenza. “Hanno preso parte all’evento – si legge in un comunicato diffuso dal Dicastero vaticano – cinquanta studiosi, promotori di pace e attivisti di non violenza provenienti da diverse tradizioni religiose”. Con riferimento al documento di Abu Dhabi su “Fraternità umana per la pace nel mondo e la convivenza”, si legge ancora nel comunicato, “lo studio e la riflessione si sono concentrati sull’urgente necessità di nonviolenza nel mondo di oggi oppresso dalla violenza e sui modi e i mezzi per promuovere pace armonia e coltivare amicizia e fraternità ovunque”. Questa mattina i partecipanti hanno partecipato all’udienza generale con Papa Francesco, in piazza San Pietro.