Democrazia: Università Cattolica, domani a Milano un convegno “sul finanziamento ai partiti. Il caso italiano”

Il sistema di finanziamento alla politica può contribuire a rafforzare la democrazia. Ma come utilizzano i partiti queste risorse? C’è trasparenza? Queste alcune delle domande al centro del convegno che l’Università Cattolica di Milano organizza domani, dalle 9.30 alle 13 nella Sala Negri da Oleggio a Milano. Nel corso della mattinata sarà dato spazio ai diretti interessati. Alle 11.20 il dibattito entrerà nel vivo con la tavola rotonda in cui protagonisti saranno i tesorieri dei partiti che in questo momento sono in Parlamento: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Leu, M5s, PD, +Europa, la Lega. Saranno coordinati da Dino Rinoldi, professore ordinario di Diritto dell’Unione europea all’Università Cattolica, e dialogheranno con i rappresentanti di sei associazioni della società civile: Avvisopubblico, Fondazione etica, Libera, Openpolis, Riparte il futuro, Transparency International Italia. L’iniziativa di domani nasce da una proposta dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) che – nell’ambito del “terzo cesto” delle proprie competenze, quello che riguarda la democrazia e i diritti dell’uomo (rule of law) – sta portando in giro nei Paesi membri la questione dell’accountability del sistema di finanziamento alla politica. Ad aprire i lavori, domani mattina, sarà il rettore Franco Anelli, cui seguirà un primo momento introduttivo sul tema sul tema “Finanziamento dei partiti politici e regole. Principali tendenze in Europa”, in cui si affronterà l’aspetto giuridico europeo. Nella seconda parte della mattinata – dal titolo “Come rafforzare il sistema di finanziamento dei partiti politici in Italia – verrà affrontato quindi l’assetto giuridico italiano. Il convegno si concluderà con la tavola rotonda. I contenuti del dibattito faranno da sfondo per la stesura di una mozione da indirizzare a Parlamento e Governo per migliorare il sistema del finanziamento alla politica.