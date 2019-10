Cina: Roma, il 13 ottobre incontro sul missionario gesuita Matteo Ricci

Domenica 13 ottobre 2019 alle ore 17, nel monastero di Santa Cecilia, in piazza Santa Cecilia 22, a Roma, si svolgerà un incontro dal titolo “Più grande del mare la via del dialogo e dell’amicizia nell’opera evangelizzatrice in Cina di padre Matteo Ricci”. L’incontro prende il titolo da una mostra sulle lettere di Matteo Ricci che la curatrice Ardea Montebelli ha realizzato per avvicinarsi alla spiritualità e alla visione evangelica del missionario gesuita, il primo ad essere ammesso alla Corte di Pechino nel 1601. “Nonostante le difficoltà, le vessazioni, i pericoli di morte, padre Matteo Ricci ha saputo avvicinare con grande curiosità e disponibilità la millenaria cultura del Regno di Mezzo, facendosi cinese con i cinesi”, racconta Montebelli che anticipa la partecipazione di un testimone cinese all’incontro.