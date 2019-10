Cile: Caritas presenta a gruppo di lavoro su ecologia integrale in Vaticano tappe di proprio impegno per Cop25

La Caritas cilena presenterà domani in Vaticano, nel corso del gruppo di lavoro istituito dalla Segreteria di Stato sull’ecologia integrale, le tappe del proprio impegno in vista della Cop25, la Conferenza mondiale sul clima che si terrà in dicembre a Santiago del Cile. All’incontro di domani prenderanno parte il presidente di Caritas Cile, mons. Pedro Ossandón, amministratore apostolico di Valparaíso, e il direttore Lorenzo Figueroa. L’incontro si propone appunto di fare il punto sulla preparazione alla Cop25, anche attraverso un bilancio della Cop24 di Katowice.

La Caritas cilena parteciperà a questo importante evento attraverso il cosiddetto “Vertice sociale per l’azione climatica”, insieme a varie organizzazioni della società civile e all’Alleanza interreligiosa e spirituale per il clima, con la quale ha condiviso da diversi mesi un lavoro comune.

Dopo aver promosso un seminario sulla necessita di un’azione per il clima, sulla stessa linea, il 6 ottobre, la Caritas entrerà a far parte dell’Alleanza interreligiosa e spirituale per il clima e il 18 ottobre sarà tra i promotori del seminario “Esperienze della comunità di fronte ai cambiamenti climatici”. In novembre ci sarà una Giornata nazionale sulla gestione del rischio di catastrofi di fronte alla crisi climatica e l’11 novembre verrà fatto un appello speciale a suonare le campane nelle chiese, per attirare l’attenzione sul conto alla rovescia del tempo che rimane al nostro pianeta se non vengono prese azioni concrete.

A partire dal 2 dicembre, la Caritas farà parte del vertice sociale Cop25 in cui verranno esaminati argomenti come: “Acqua e ghiacciai”, “Foreste e biodiversità”, “Energia, emissioni e aree di sacrificio”, “Verso un modello di sviluppo e resilienza”, “Inquinamento ambientale e oceanico”, “Diritti umani”, tra gli altri. Inoltre, nell’ambito della Cop25 e del vertice sociale, venerdì 6 dicembre si terrà una grande “Marcia per l’azione per il clima”.