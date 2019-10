Architettura sacra: Cristian Giannone vince l’VIII edizione del Premio europeo. Domani a Pavia la consegna

È l’italiano Cristian Giannone il vincitore dell’VIII edizione del Premio europeo di architettura sacra. La cerimonia di premiazione si terrà domani, a partire dalle 9, nella Sala del Camino del Palazzo Broletto di Pavia. Insieme a Giannone una menzione di merito sarà consegnata a Kateryna Rybenchuck (Ucraina), Joanna Wierzbicka (Polonia), Manuel Bouzas Barcala (Spagna). Sensibilizzare i giovani all’architettura sacra contemporanea, promuovendo e valorizzando il loro contributo all’architettura di culto: questi gli obiettivi principali del Premio, organizzato dalla Fondazione Frate Sole di Pavia e attribuito ogni due anni a un progetto di chiesa di culto cristiano, oggetto di tesi di laurea magistrale, dottorato e master. Nato nel 2005, il Premio intende promuovere, sin dal periodo formativo universitario, l’interesse e la ricerca nel campo dell’architettura sacra, con lo scopo di attuare quelle qualità artistiche e mistiche in grado di rendere lo spazio sacro un luogo di esaltazione spirituale, uno spazio che sappia comunicare qualità espressive di valori spirituali, armonia e bellezza delle forme, originalità, ricerca innovativa e forza creativa nella concezione architettonica, fuori da ogni convenzionalismo di maniera. I giovani premiati saranno coinvolti domani nell’inaugurazione e visiteranno in anteprima la mostra documentaria che presenterà tutti i progetti partecipanti al Premio, attraverso immagini, “rendering” e disegni tecnici che illustrano con rigore scientifico le diverse architetture, così da renderle comprensibili non solo agli addetti ai lavori, ma anche al grande pubblico.