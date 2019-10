Scuola cattolica: in Italia 7.995, due terzi di tutte le paritarie che in totale sono 12.547

Nell’anno scolastico 2018-2019 le scuole cattoliche paritarie presenti sul territorio nazionale sono complessivamente 7.995, di cui 5.826 d’infanzia; 1.021 primarie; 517 secondarie di primo grado; 591 secondarie di secondo grado. Lo rivela il XXI Rapporto sulla scuola cattolica in Italia, realizzato come ogni anno dal Centro studi per la scuola cattolica (Cssc) della Cei sulla base dell’elaborazione dei dati forniti dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Il documento, intitolato “Personalizzazione e curricolo”, è stato presentato oggi a Roma dal coordinatore del Cssc, Sergio Cicatelli, nel corso della XII Giornata pedagogica della scuola cattolica su tema “Il profilo dello studente di scuola cattolica”. Rispetto agli anni precedenti, nel Rapporto 2019 sono inclusi (ma non per le scuole dell’infanzia) anche i dati della Provincia autonoma di Trento, che finora non era compresa nelle rilevazioni, mentre continuano ad essere esclusi i dati della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. Le 7.995 scuole cattoliche – diminuite di oltre 1.400 unità negli ultimi 8 anni – sommate alle 4.592 altre scuole paritarie sanno un totale di 12.547 scuole paritarie.