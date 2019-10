Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domani una puntata per rispondere alla domanda “esiste davvero il diavolo?”

“Ma esiste davvero il diavolo? Il principe del male è un mito, un’invenzione, oppure è un essere reale?”. A queste e ad altre domande risponderà domani, domenica 20 ottobre, alle 8.45, “Sulla via di Damasco”, in onda su Rai Due, in compagnia di un esperto, lo scrittore e giornalista Saverio Gaeta, autore del libro “L’eredità segreta di don Amorth”. La conduttrice Eva Crosetta torna a parlare del “nostro nemico più grande”, come lo chiama Papa Francesco, interrogandosi su cosa si nasconde dietro tentazioni, divisioni e violenza che tormentano la nostra quotidianità. “Dietro al male, ai nuovi muri e alle crudeltà umane, che sono ormai cronaca ed attualità, padre Amorth scorge l’azione di colui che divide, e che in questo momento vuol portare la divisione nel cuore di tutti gli uomini”, segnala la nota di presentazione del programma. Che proporrà una delle ultime interviste dell’esorcista in cui spiega cosa accade quando si è posseduti dal demonio e la forza della preghiera a Maria. Una vittima, invece, parlerà dei sintomi della possessione diabolica, prima della liberazione. Il programma di Vito Sidoti chiuderà, da Firenze, con le voci e i volti di chi ogni giorno contrasta il male con uno stile evangelico, con gesti d’amore sinceri verso gli ultimi: sono i volontari della Comunità Amore e Libertà, fondata da don Matteo Galloni e Francesca Termanini.