Passionisti: p. Rego (superiore generale), “agire per la liberazione di oppressi, afflitti, feriti e ammalati”, “diventino nostri amici”

“La compassione è un tratto significativo del nostro carisma passionista e, di questi tempi, faremmo bene a coltivarla nelle nostre relazioni e nei ministeri”. Lo scrive padre Joachim Rego, superiore generale dei Passionisti, in un messaggio inviato a tutta la famiglia passionista, in occasione della festa di San Paolo della Croce, che ricorre oggi. Evidenziando la figura del santo, la sua attualità, il suo carisma e soprattutto la sua missione tra gli ultimi, il religioso segnala che “ha dato particolare enfasi alla meditazione della Passione di Gesù, che ha scoperto come il rimedio più efficace per i mali che affliggevano la gente del suo tempo. Più nello specifico, è stato l’amore e la compassione di Gesù nella sua Passione a essere efficace”. Dopo aver citato il discorso di Papa Francesco, rivolto ai neo-cardinali, in occasione dell’ultimo concistoro, p. Rego sottolinea che “l’amore deve essere l’essenza della compassione, che, a sua volta, deve portare frutti di giustizia”. “La nostra compassione non può essere semplicemente una risposta sentimentale che non ha profondità reale o che non produce un’azione efficace a lungo termine – aggiunge –. La nostra sfida non è solo ascoltare il grido di coloro che soffrono ai nostri giorni: dobbiamo anche agire per la loro liberazione ogni volta che ciò sia possibile”. La via indicata ai confratelli è “un fare amicizia”. “Gli oppressi, gli afflitti, i feriti, gli ammalati diventano nostri amici. Cominciamo a vedere la vita attraverso i loro occhi. Cerchiamo di entrare nella loro pelle; di stare nei loro panni. Entriamo nel loro mondo e ci uniamo a loro nelle attività ordinarie della loro vita. Trascorriamo un valido tempo con loro. Questo è il modo in cui possiamo avere una compassione e una comprensione più profonde per coloro che soffrono”.