Maltempo: Genova, frane e allagamenti anche all’ospedale San Martino. Crollato ponticello in cemento armato

Ancora danni, in Liguria, dopo la notte di maltempo. Le conseguenze maggiori si sono registrate nel genovesato centrale ed occidentale. A Serra Riccò, nella Valpolcevera genovese, è crollato un ponticello carrabile in cemento armato che guadava il torrente Secca. A causa del cedimento, circa 40 persone che vivono nei dintorni del guado attualmente possono muoversi solamente a piedi. Da ieri sera, quando è stata diramata l’allerta gialla, sono state registrate almeno tre frane in località Trensasco, a Lorsica e a Neirone. Un’altra situazione critica si è verificata sulla strada statale 45 che collega Genova con Piacenza. Nei pressi di Bargagli un albero di grandi dimensioni è caduto sulla strada e ha bloccato temporaneamente entrambe le carreggiate. Un altro albero è caduto a Prà, quartiere genovese di ponente. La pioggia che è caduta incessante tutta la notte ha creato disagi anche alla ferrovia tra Genova-Savona in particolare in mattinata quando, tra Voltri e Cogoleto, è stato chiuso in via precauzionale un binario a causa dell’acqua che si riversava sulla linea nei pressi di Vesima. Per questo motivo alcuni treni regionali hanno accumulato ritardi sino a 20 minuti. Infiltrazioni d’acqua e allagamenti sono anche stati registrati all’ospedale genovese di San Martino. Al piano Fondi del padiglione 40, sede del reparto di Senologia, è stato danneggiato un mammografo. Intanto, le previsioni non promettono nulla di buono. L’allerta gialla, al momento, rimane confermata fino alle 23.59 di oggi. Solo nelle prossime ore i previsori di Arpal decideranno se prolungare o innalzare il livello di allerta per la giornata di domani e di lunedì. Anche la partita Sampdoria-Roma, in programma domani alle 15, allo stadio Ferraris di Genova, potrebbe essere a rischio per il maltempo. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allerta prevista per domani dovrebbe essere arancione, ma la situazione sarà riesaminata nel pomeriggio in seguito all’evoluzione dei fenomeni atmosferici. Se fosse, invece, diramata l’allerta rossa la partita sarebbe rinviata d’ufficio.