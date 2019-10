Divina Misericordia: Palermo, domani il convegno diocesano con la catechesi di don Epicoco e alcune testimonianze

Si svolgerà domani, domenica 20 ottobre, nella Casa dei preghiera di tutti i popoli presso la Cittadella del povero, in via Decollati, a Palermo, il secondo convegno diocesano della Divina Misericordia sul tema: “Cristo tenerezza del Padre”. Il via alle 9 con l’accoglienza e con il saluto dell’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, di don Francesco Galioto, assistente spirituale dell’Alleanza Dives in Misericordia, e di don Pino Vitrano della Missione Speranza e carità. Prevista la catechesi di don Luigi Epicoco, teologo e scrittore, su “La concreta tenerezza di Gesù misericordioso, preghiera di carità”. Seguirà la testimonianza di vita di Anna Sarcì e del missionario laico del Rinnovamento Carismatico cattolico Kally Kalambay. Nel pomeriggio, alle 15, è prevista l’adorazione eucaristica condotta da don Pasqualino Di Dio. Seguirà alle 16 la catechesi di Kalambay, mentre alle 18 la testimonianza di Francois Ayim, sarto della Missione Speranza e carità. Concluderà il convegno, alle 18.30, la celebrazione eucaristica.