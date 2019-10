Diocesi: Velletri, percorsi battesimali per essere “comunità accogliente” al centro del convegno pastorale

“L’accoglienza nella Chiesa è per tutti”. Lo afferma don Giorgio Bezze direttore dell’Ufficio catechistico della diocesi di Padova, intervenendo al Convegno pastorale diocesano di Velletri-Segni, che si conclude oggi al Centro diocesano di spiritualità Santa Maria dell’Acero. “Siamo chiamati a creare le condizioni affinché in chi accogliamo si determini il cammino di fede. Occorre aiutare i genitori a rivedere le loro rappresentazioni di fede”, aggiunge. “Dal Battesimo al mondo: la missione della Chiesa” è il tema del convegno, durante il quale clero e operatori pastorali hanno poi ascoltato la testimonianza di Elisabetta ed Enrico Faggian, collaboratori dell’Ufficio catechistico diocesano di Padova, sui percorsi con le famiglie di preparazione e post-battesimo. “Aprire le porte del cuore alle nuove famiglie, far sentir loro il calore e la vicinanza di una parrocchia fatta di persone disposte ad accoglierle in una famiglia più ampia è l’obiettivo della nostra équipe – raccontano – che aiuta aiutare le famiglie a comprendere la scelta di battezzare il proprio figlio”. Dopo il battesimo, si prosegue con una “pastorale della relazione”, che” aiuta i genitori a ripensare il proprio rapporto con Dio e l’insostituibile ruolo con i figli”. Nell’intervento finale, il vescovo di Velletri-Segni, mons. Vincenzo Apicella, ricorda come “nel cammino di cristiani nel mondo, è fondamentale sentirsi un popolo guidato dalla parola di Dio”. Nonostante gli ostacoli, bisogna “trovare quell’inquietudine santa di mettersi sempre in cammino e in ascolto dell’altro”, conclude.