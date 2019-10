Diocesi: Trapani, il 24 ottobre anniversario della dedicazione della cattedrale

Si celebrerà giovedì 24 ottobre la solennità della dedicazione della chiesa cattedrale di Trapani, nel 175° anniversario dell’istituzione della diocesi. Il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la messa pontificale, alle 18.30, nel corso della quale avrà inizio la visita pastorale nel primo vicariato che comprende la città di Trapani con l’area urbana della frazione ericina di Casa Santa e le isole Egadi. La visita pastorale è iniziata il 24 ottobre di due anni fa: il vescovo ha già visitato i comuni del Golfo di Castellammare, quelli dell’agroericino, Paceco con la frazioni di Trapani. Al termine della celebrazione, giovedì sera, inoltre, il vescovo consegnerà gli Orientamenti pastorali 2019/2020 sul tema “La ricerca dei volti nella cura della casa comune”. “La dedicazione della cattedrale sia sempre per noi occasione di fiducia e coraggio per continuare a edificare il Regno di Dio pur in mezzo alle difficoltà, le contraddizioni e le speranze che viviamo”, auspica mons. Fragnelli.