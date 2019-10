Diocesi: Termoli, domani festa per gli ottant’anni di presenza delle Suore Povere Bonaerensi di San Giuseppe a Larino

Ricorre domani, domenica 20 ottobre, l’ottantesimo anniversario dell’arrivo delle Suore Povere Bonaerensi di San Giuseppe, nella città di Larino. L’evento sarà ricordato con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Termoli, mons. Gianfranco De Luca, alle 17.30, nella basilica concattedrale di San Pardo. Alla messa seguirà un momento di festa e condivisione. Sono sei le suore che attualmente fanno parte della fraternità di Larino, guidate dalla superiora suor Adalgisa Pascale. In occasione dei festeggiamenti per l’anniversario, saranno anche alcune consorelle che per molto tempo hanno vissuto nella comunità. Le suore “giuseppine”, chiamate così perché tra i loro protettori c’è San Giuseppe insieme alla Madonna del Carmine e a Santa Teresa D’Avila, hanno vissuto prima nel seminario e poi nell’attuale struttura di via Novelli (oggi via San Giovanni XXIII), edificio che ha ospitato anche un convitto e un collegio. Negli anni al servizio ai poveri, ai malati, ai sofferenti, a tutte le persone in difficoltà, si è unita e si è distinta un’opera dedicata all’educazione dei bambini con l’asilo, oggi scuola dell’infanzia paritaria, e tante iniziative coinvolgendo proprio i più piccoli e i loro genitori.