Diocesi: Savona-Noli, inaugurato il bookshop all’interno del complesso della cattedrale

Si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione del bookshop-biglietteria all’interno del complesso della cattedrale di Savona. Numerose le persone presenti, fra cui il vescovo Calogero Marino, il sindaco Ilaria Caprioglio e il prefetto Antonio Cananà. Dopo una preghiera iniziale e la benedizione da parte del vescovo dell’insegna col logo del polo culturale, posta sul cancello d’ingresso del chiostro della Sistina, il presule ha preso la parola all’interno della nuova struttura. “Sono molto contento di questo spazio che va ad arricchire il complesso della cattedrale dopo l’inaugurazione del chiostro restaurato giusto un anno fa, un luogo in pieno centro per accogliere i turisti, ma anche i savonesi – ha esordito mons. Marino –. Qui possiamo ammirare tante bellezze e il bello ci fa riflettere, ci fa pensare a qualcosa di più profondo, a ciò che ci ha lasciato la storia, ma anche al nostro futuro”. L’iniziativa è stata finanziata con il bando regionale “abilità al plurale” del Fondo sociale europeo: la nuova struttura ha beneficiato di circa 32mila euro di risorse con le quali si è potuto dotare il servizio di una postazione multimediale per la biglietteria, parte di arredamento e illuminazione. Inoltre, la cooperativa Coedis, partner di progetto insieme ad altri soggetti dell’impresa, ha assunto due persone formate ad hoc. Un finanziamento è stato erogato anche dalla Compagnia di San Paolo di Torino che, nell’ambito del progetto di restauro del chiostro inaugurato un anno fa, ha stanziato 90mila euro per la valorizzazione dell’intero complesso, consentendo di acquistare gli apparati multimediali, le attrezzature e le audioguide web. Al termine, la visita al bookshop-biglietteria, con tutte le sue pubblicazioni e i suoi gadget in vendita, ma anche all’attigua sala multimediale con un megaschermo e i grandi tabelloni con i papi legati a Savona, cioè Sisto IV, Giulio II e Pio VII.