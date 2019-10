Diocesi: Rieti, da domani la rassegna “Il Passo umile e lieto”, viaggio sonoro nei luoghi di san Francesco

Parte domenica 20 ottobre, nella chiesa di San Domenico a Rieti, un viaggio “sonoro” nei luoghi più importanti di San Francesco nel reatino, “per raccontare la letizia del Santo e per far conoscere e promuovere un itinerario artistico, architettonico, storico e monumentale di grande fascino ed interesse strettamente legato alla sua vicenda terrena in questa regione”. Si intitola “Il Passo umile e lieto” la rassegna di 12 reading e concerti legati alle tematiche francescane e al territorio sabino per celebrare l’800° anniversario dell’incontro di Damietta (1219) tra san Francesco d’Assisi e il sultano Malik Al-Kamil, nel corso della V Crociata in Terra Santa. Tra gli artisti in cartellone ci sono Peppe Servillo, Davide Rondoni, Simone Cristicchi, progetti musicali come l’Ensemble La Pellegrina, La Banda della Ricetta, insieme all’abate Bernardo Gianni, Ziad Trabelsi, Eric Montbel. Gli appuntamenti avranno luogo da ottobre 2019 a gennaio 2020 in chiese, conventi, santuari, palazzi storici della Valle Santa “per vivere insieme, con passo umile e lieto, il percorso che condurrà fino a Greccio 2023, anno di celebrazione del primo presepe”. La rassegna è organizzata da Finisterre con il contributo della Regione Lazio, la collaborazione della diocesi di Rieti, il patrocinio dei Comuni di Rieti, Greccio, Labro, Poggio Bustone e ha la direzione artistica di Davide Rondoni ed Erasmo Treglia. Primo incontro: domenica 20 ottobre (ore 17.30), mons. Domenico Pompili & Voci all’aria “Come parlava Gesù”. Il vescovo della Valle Santa reatina che racconta un suo personale percorso tra parole antiche e curiosità storiche, accompagnato da musiche della tradizione del Lazio. Seguiranno, giovedì 21 novembre Wael Eissa Farouq & Pejman Tadayon “Ecumenismo come Armonia” e domenica 24 novembre 2019, Davide Rondoni & Simone Cristicchi “La strana lingua dell’amore”. Il programma si completerà il 12 gennaio 2020. Info su www.finisterre.it.