Diocesi: Albenga, dialogo tra il vescovo Borghetti ed Enrico Larghero al raduno dei medici cattolici

La dignità umana sarà il tema al centro della conversazione tra mons. Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia, ed Enrico Larghero, medico e direttore scientifico del master in bioetica di Torino. Si svolgerà stamani nell’auditorium del centro scolastico Redemptoris Mater, ad Albenga. Ad organizzarlo la sezione diocesana dei Medici cattolici. L’invito al convegno è rivolto a quanti “hanno a cuore la persona: a chi proviene dal mondo sanitario, da quello dell’educazione, della cultura e non ultimo, dalla politica”. Al termine degli interventi seguirà il dibattito con i relatori. Al termine del convegno il vescovo celebrerà una messa nella cattedrale di San Michele Arcangelo. In una nota, la diocesi cita le parole di Papa Francesco che “ci ha richiamato al giusto atteggiamento di fronte alla dignità umana calpestata”. “Siamo tutti invitati a non rimanere a braccia conserte, ma a tendere la mano”, è l’atteggiamento suggerito. Quindi, l’invito a essere perseveranti nei confronti dei concetti che si ritrovano nel codice deontologico del medico: tutela della vita, della salute e sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità della persona, senza discriminazione.