Diocesi: Acireale, il vescovo Raspanti domani allo stadio per la partita di Serie D. “Sport impegno sociale verso la comunità”

Il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, sarà presente domenica 20 ottobre allo stadio comunale Tupparello, in occasione della partita di calcio del campionato nazionale di serie D tra la squadra cittadina e il Marina di Ragusa. “Il vescovo ha accolto con gioia l’invito della società dell’Acireale calcio e dell’Associazione Noi Siamo Acireale”, si legge in una nota della diocesi. “Nel contesto multiculturale di oggi – afferma mons. Raspanti – la realtà sportiva è in sintonia con la più ampia missione della Chiesa. Se lo sport è vissuto nel rispetto della dignità della persona si trasforma in impegno sociale e culturale verso la comunità”.