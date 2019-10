Dialogo interreligioso: Roma, per il 550° anniversario della nascita di Sri Guru Nanak Dev conferenza su “La fratellanza umana per l’armonia e la pace”

Quest’anno ricorre il 550° anniversario della nascita di Sri Guru Nanak Dev, fondatore del Sikhismo, riformatore sociale e religioso, nonché promotore della fratellanza universale e dell’armonia interreligiosa. Per celebrare questa ricorrenza che segna una pietra miliare nella storia del Sikhismo, la Sikhi Sewa Society organizza a Roma martedì 22 ottobre presso il Centro congressi Aurelia (via Aurelia 796) una conferenza interreligiosa sul tema “La fratellanza umana per l’armonia e la pace”. Fondatore del Sikhismo, Sri Guru Nanak Dev fu promotore dell’armonia e della pace interreligiosa. “Attraverso la sua vita e le sue opere – si legge nella presentazione del convegno – ha trasmesso un messaggio di umiltà, semplicità, fratellanza universale, rispetto reciproco, uguaglianza e giustizia. I suoi insegnamenti, tratti da diverse religioni, sono validi ovunque e sempre”. Ad aprire i lavori sarà il cardinale Miguel Angel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso. Alla sessione inaugurale, saranno presenti Gursharan Singh, segretario della Sikhi Sewa Society, mons. Ambrogio Spreafico, presidente della Commissione Cei per l’ecumenismo e il dialogo, e i rappresentanti in Italia degli induisti, buddisti e giainisti. Per i musulmani ci sarà Abdellah Redouane, segretario generale del Centro islamico culturale d’Italia. “Questa conferenza interreligiosa – spiegano i promotori – ha un grande valore per la comunità Sikh in Italia, perché può costituire un importante passo in avanti nel processo di integrazione e di conoscenza reciproca con i fedeli di altre religioni al fine di costruire un ponte di fraternità e amicizia, di armonia e di pace”.