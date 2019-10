Dialogo intergenerazionale: Roma, lunedì al Divino Amore bambini e anziani protagonisti di “a scuola con la terza età”

Saranno 80 gli alunni della 4ª elementare dell’Highlands Institute di Roma che faranno visita lunedì 21 ottobre i nonni e le nonne ospiti della Casa di riposo del Divino Amore per anziani, gestita dalla Nuova Sair. A partire dalle 10 saranno protagonisti dell’iniziativa “A scuola con la terza età”, promossa per favorire il dialogo inter-generazionale e la valorizzazione della terza età come strumenti di crescita e di formazione per le nuove generazioni.

Come spiega una nota, i bambini, divisi in due gruppi, si confronteranno in presa diretta con gli anziani che vivono nella struttura del Divino Amore in un faccia a faccia con gli over 70 che racconteranno la propria vita e le proprie esperienze sottoponendosi anche alle domande dei piccoli ospiti.

“Sarà un vero e proprio laboratorio di formazione e di crescita per i bambini e di valorizzazione della memoria storica dei nostri anziani”, spiega l’educatrice Debora Carta, per la quale “la terza età deve potere incontrare le nuove generazioni per un’osmosi positiva di esperienze ed anche per sottolineare il fatto che i nostri nonni e nonne sono un valore aggiunto per le nostre comunità e non un peso”.

“Ricostruire in maniera solida un legame tra generazioni – sottolinea la responsabile della Casa di riposo, Paola Valvano – è il primo obiettivo di questo nostro tradizionale appuntamento tra il futuro e il passato per costruire un presente più sereno”.