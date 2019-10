Colombia: vescovi su elezioni regionali e comunali, “voto sia libero, trasparente e consapevole”

Mentre si avvicinano le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni dei Dipartimenti e dei Comuni colombiani, previste per il 27 ottobre, i vescovi colombiani propongono sette riflessioni al popolo per esercitare un voto responsabile, libero e consapevole che dia trasparenza al processo elettorale.

La riflessione della Conferenza episcopale, espressa attraverso un video dal segretario generale, mons. Elkin Alvarez Botero, inizia evidenziando l’importanza di queste elezioni per consolidare un progetto comune di Paese, “tenendo conto delle situazioni e dei bisogni di ciascuna regione, dipartimento, comune o località”. Tra le preoccupazioni principali, quelle per la costruzione della pace e lo sviluppo integrale dei colombiani.

Le elezioni, si legge nel messaggio, “devono rafforzare il lavoro per la riconciliazione e la convivenza pacifica. L’unità deve prevalere sul conflitto. Non permettiamo che le campagne elettorali e le votazioni aumentino le divisioni e le violenze. Appoggiamo candidati che favoriscano il rispetto dei diritti umani e l’unità dei cittadini”.

I candidati sono invitati a presentare “proposte chiare, valide e complete”, sempre alla ricerca del bene comune. La Chiesa colombiana insiste su un processo elettorale trasparente e pulito, sperando che esso sia caratterizzato da un ampia partecipazione, così da sconfiggere l’apatia e il pessimismo “dimostrati dall’alto grado di astensionismo che ha caratterizzato finora le nostre elezioni”.