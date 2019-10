Beni confiscati: Palermo, assegnata all’Azione Cattolica una villa. Nasce il centro “Semi di speranza”

Una villa di via Bernini, a Palermo, confiscata alla mafia, è stata assegnata in comodato d’uso gratuito dal Comune di Palermo all’Azione Cattolica. La sede, denominata centro “Semi di speranza”, è stata inaugurata dal presidente nazionale di Ac Matteo Truffelli, in occasione della sua visita a Palermo. “Il Centro Semi di Speranza – spiega il presidente dell’Azione Cattolica di Palermo, Giuseppe Bellanti – nasce dal desiderio di mettere al servizio del contesto sociale, culturale ed ecclesiale un ambiente per trasformarlo da dentro, gettando in esso il seme buono del Vangelo per custodire l’uomo, generare nuovi processi e abitare la città degli uomini. Per questo motivo, l’Azione Cattolica di Palermo ha messo in atto, e altre sono in cantiere, diverse iniziative creando alleanze con altre associazioni e movimenti presenti nel territorio, che troveranno in questa sede il luogo del discernimento, della progettazione e programmazione”. La villa già ospita il Centro studi “Paolo e Rita Borsellino” con il quale nell’ultimo anno l’Azione Cattolica ha svolto giornate di riflessione e percorsi sulla legalità e giustizia sulle orme del beato Pino Puglisi e dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.